وزارة التعليم الفني والتقني تقرر استئناف الدراسة بالمعاهد المتوسطة بعد عطلة عيد الفطر

قررت إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بوزارة التعليم الفني والتقني، استئناف الدراسة بجميع المعاهد الفنية المتوسطة، بشكل طبيعي ومباشرة العمل بالخطة الدراسية الاعتيادية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأخطر مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالوزارة، صلاح الدين سلامة السائح، مديري مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطق بالقرار، مشيرًا إلى كتاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (7735) المؤرخ في 10 مارس الماضي بشأن الفتح التدريجي للمعد من قبل اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا.

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وشدد السائح في كتابه لمديري مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة بالمناطق، على ضرورة مباشرة العمل بالخطة الدراسية الاعتيادية المحالة إليهم مع التقيد بأن تكون الدراسة من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا وبواقع 7 حصص يوميًا، والعمل على استكمال كافة المناهج المقررة بالكامل.

كما شدد السائح في كتابه على ضرورة مراعاة الضوابط الاحترازية من حيث التباعد والتعقيم وارتداء الكمامة والتأكيد على مديري المعاهد الفنية المتوسطة بمتابعة سير العملية التعليمية بالمعهد والحث على بذل أقصى الجهد لانجاح العام الدراسي.