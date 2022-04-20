ويليامز تستعرض مع السفير التركي مجريات مشاورات القاهرة

اطلعت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، على نتائج مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، الذي تم عقدها في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء ويليامز مع يلماز، الأربعاء؛ من أجل بحث الوضع الراهن في ليبيا.

وأكدت ويليامز في اللقاء على أهمية إعادة بناء الإجماع على إطار دستوري متين لتمكين إجراء انتخابات وطنية في غضون إطار زمني ثابت، بحسب ما جاء في تغريدة لها على صفحتها الرسمية.

كما ناقش الطرفان أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قد علّقت المشاورات إلى ما بعد عيد الفطر، دون الإعلان عن نتائج واضحة لجولة المشاورات الأولى وسط معلومات عن خلاف بين ممثلي مجلسي النواب والدولة المشاركين في المشاورات.

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