نقيب الأطباء يهدد بالتصعيد بعد أن تخلف الدبيبة بالوفاء بوعوده للنقابة

هدد نقيب الأطباء محمد الغوج بأن النقابة تدرس خطوات أخرى للتصعيد على أن تبدأ تنفيذها من الأسبوع المقبل بعد أن تم التواصل مع وزير الصحة عثمان عبد الجليل ووعد بتنفيذ طلبات أطباء ليبيا والجيش الأبيض فور استلام الحكومة مهامها من طرابلس.

ويأتي هذا التصريح للغوج بعد أن تراجع رئيس حكومة تصريف عبد الحميد الدبيبة عن وعوده للنقابة؛ بحجة عدم وجود ميزانية رغم زيادة القطاعات الأخرى وأن وعوده لهم كانت كاذبة مرارا وتكرارا، لافتا إلى أن خيار الإضراب عن العمل يتضرر منه المواطنون وليس الحكومة.

كما أضاف أن الأطباء متفائلون بوعود حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، متمنين توليها السلطة قريبا من طرابلس وإنهاء تمسك الدبيبة بالسلطة لما سببه من أزمات لأطباء ليبيا.

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