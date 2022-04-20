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مختار: غياب سياسة واضحة تتبناها الدول العربية تجاه الانسداد في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 قال عضو مجلس الدولة ناجي مختار، إن غياب سياسة واضحة تتبناها الدول العربية تجاه الانسداد في ليبيا، أدى إلى إعلاء المصلحة في تصرفات الدول مع المشهد الليبي، وخاصة دول الجوار.

مختار وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، رأى أن الخطة التي أعلنها البرلمان في وقت سابق لا تحظى بإجماع ليبي عليها، وهو ما يعطي براحًا للدول للتعامل مع خارطة الطريق التي أقرها البرلمان وفقًا لمصالحها، حسب قوله.

وأكد أن عدم اتفاق الأطراف الليبية على رؤية سياسة واحدة لا يعطيهم الحق في انتقاد سياسات الدول الأخرى تجاه المسألة الليبية.

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قناة ليبيا الحدث

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