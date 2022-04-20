الدبيبة: ننسق مع المفوضية للتجهيز للانتخابات في حال وجود قاعدة دستورية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء بالقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، ومستشارة الأمين العام في ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز، وعدد من أعضاء البعثة.

وقال مكتب الدبيبة في بيان عبر “فيسبوك” إن اللقاء خصص لمناقشة الوضع السياسي في ليبيا، والإجراءات المتخذة من قبل البعثة.

وأضاف أن المستشارة الأممية قدمت تفصيلًا موجزًا عن نتائج لقاء القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، والتي تسعى لخلق قاعدة دستورية، يمكن البناء عليها في إجراء الانتخابات .

ومن جانبه، أكد الدبيبة أن الانتخابات هدف حقيقي لحكومته، ويعمل بالتنسيق مع المفوضية لتوحيد الجهود من أجل التجهيز للانتخابات في حال وجود قاعدة دستورية .

كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالتعاون بين البعثة والحكومة، وفي ختام اللقاء تم مناقشة تداعيات إقفال النفط، والخطوات المتخذة من الحكومة تجاه هذه الأعمال غير المسؤولة، وضرورة وجود إجراءات قانونية ضد هذه التصرفات، بحسب البيان.