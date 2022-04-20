القبض على مجرم خطير من ذوي السوابق وهارب من سجن الكويفية في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأربعاء، القبض على «مجرم خطير من ذوي السوابق وهارب من السجن ومطلوب لدى عدة مراكز على ذمة قضايا الشروع في القتل»، وذلك من قبل أعضاء قسم التحريات العامة التابعين للمديرية.

وأوضحت المديرية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المعني يدعى «ع.م.م.» من مواليد 1977 وهارب من سجن الكويفية ومطلوب لدى القضاء على ذمة قضايا الشروع في قتل، مشيرة إلى أن «من هذه القضايا الرماية على مواطن بواسطة سلاح ناري وطعن مواطن آخر بواسطة سلاح أبيض ومطلوب أيضًا لدى مركز شرطة العروبة لعدة محاضر».

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وأضافت المديرية أن المدعو «ع.م.م» جرى القبض عليه في كمين أُعد له بعد مشاهدته في منطقة السلماني من قبل أعضاء التحريات الذين انتقلوا إلى البحث عنه في الأماكن التي يتردد عليها حسب المعلومات الواردة، مشيرة إلى أن المعني «قام بمقاومة أعضاء التحريات بسلاح أبيض (موس فرش) لكن تم التعامل معه والقبض عليه والانتقال به إلى القسم».

وأكدت مديرية أمن بنغازي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعني وإحالته إلى الجهات المختصة، لافتة إلى أن القبض عليه يأتي في إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس قسم التحريات الرائد فوزي الفايدي لضبط الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة.