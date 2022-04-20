تحليق تركي عسكري جديد نحو قاعدة الوطية

رصد موقع Flight Radar 24، المتخصص في الملاحة الجوية، رحلة جديدة للقوات الجوية التركية بين تركيا وليبيا.

وغادرت طائرة الشحن العسكرية التركية لوكهيد C-130H- callign من أنقرة في الساعة 08:48 بتوقيت ليبيا متجهةً نحو غرب ليبيا.

وهبطت الطائرة في وجهتها النهائية في قاعدة الوطية غرب طرابلس، في تمام الساعة 14:30 بتوقيت ليبيا.

وتتكرر الطلعات الجوية التركية من حين لآخر، وكان آخرها في منتصف مارس الفائت، وهو ما يُناقض تعهدات تركيا المتكررة بإنهاء تدخلها العسكري في ليبيا، وسحب مرتزقتها وقواتها من البلاد.

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