تعرض 4 سيارات تابعة لمديرية أمن زليتن لأضرار إضافة لمنزل أحد المواطنين

أفادت وزارة الداخلية في بيان على فيسبوك بتعرض 4 سيارات تابعة لمديرية أمن زليتن لأضرار مباشرة إلى جانب تضرر منزل أحد المواطنين؛ وذلك جراء إطلاق قذيفة صاروخية وعدد من الأعيرة النارية من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.

وذكرت الوزارة في البيان إن الحادثة جاءت بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الغويلات عن وجود مجموعة مسلحة تقوم بسرقة رافعة شوكية ومبلغ مالي وهواتف نقالة من العمالة بأحد مصانع الرخام على الطريق الساحلي، مشيرة أنه عند وصول الدوريات الأمنية الى المكان قامت المجموعة المسلحة بالرماية المباشرة على سيارات الشرطة ما تسبب في إلحاق أضرار مباشرة بها.

كما تم ضبط الساحبة التي كانت على متنها الرافعة وإحالتها والمضبوطات إلى قسم البحث الجنائي بزليتن، إلى جانب تحديد هوية أحد منفذي الهجوم وإخطار النيابة العامة ومكتب النائب العام.

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