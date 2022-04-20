الشحومي: توقف إنتاج النفط وتصديره كارثة بمعنى الكلمة مهما كانت الشعارات والمنطلقات

وصف الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي ما يحدث في ليبيا بأنه حفل انتحار اقتصادي واجتماعي وسياسي وأخلاقي مكتمل الأركان والعناصر وبحشد محلي واستخفاف دولي ورط الجميع.

الشحومي قال في تدوينة له على “فيسبوك”: إن توقف إنتاج وتصدير النفط كارثة بمعنى الكلمة مهما كانت الشعارات والمنطلقات.

وأشار إلى أنه بدون شك حكومة تصريف الأعمال برفضها التسليم السلمي للحكومة الجديدة قد جرت البلاد جرًا إلى عودة حالة الاستقطاب والمشهد المتكرر للصراع، وجعلت البلاد أقرب لعودة الصراع المسلح مرة أخرى للاستمرار في حالة الدوران المعتادة.

ورأى أن الواقع بأن الأساس والمنطق ألا تحجب الإيرادات النفطية عن الإيداع بحسابات الحكومة بالمصرف المركزي مهما كانت الدوافع، فالاحتفاظ بها خارج قنواتها الطبيعية يؤدي لانحسار قدرة المصرف المركزي على تمويل عمليات التجارة الخارجية ويضعف قدرته على تمويل النفقات العامة حتى مع التقيد بالإنفاق المرشد والاقتصار على المرتبات والدعم فقط والتوقف عن الإنفاق على غيرها من الأبواب والبنود، وهذا أمر مرغوب ومطلب مهم لوقف حالة السيلان المتلازمة مع فساد مالي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه كارثي وتمارسه شبكة منظمة.

وأضاف: أما من يطلبون أن يتم فرض إدارة أجنبية على إدارة الإيرادات فهو كلام غير واقعي وسيعني ذلك حتمًا أن تذهب الإيرادات لحسابات الحكومة لدى المصرف المركزي في نهاية الأمر وفقًا للقانون لتسيير الإنفاق العام، وبالتالي ستزداد حلقة أخرى للحلقات المفرغة الموجودة وتسلب ما تبقى من السيادة ومقومات الدولة الوطنية التي تدير أموالها وتنظم شؤونها.

كما أكد أن مثل هذا المطلب سيكون في حاجة لاتفاق أطراف العملية المختلفين على آلية الإدارة للأموال وربما إشراك أطراف الصراع السياسي.

وشدد على أن توقف إنتاج وتصدير النفط يعني تعثرًا شاملًا وحتمًا ينعكس في مستويات الأسعار ويجر وراءه التزامات وتعقيدات فنية بقطاع الطاقة والذي هو الأمل الوحيد لإعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإعادة مسار التنمية لليبيا.

وتابع: ما يحدث الآن هو احتفال ينتهي بأن ينتحر جميع المشاركين فيه بإرادتهم، إن تجنيب إيرادات النفط وإمساكها لدى مؤسسة النفط ليس حلًا على الإطلاق، فذلك يعني أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تجد موارد لاستمرار أعمالها أيضًا وهي وفقًا للقانون تدير عملياتها بالداخل وعبر قوانين الدولة المنظمة ولا يمكن أيضًا للمصرف المركزي أن يستمر في تمويل الإنفاق العام بدون توريد الإيرادات وإتاحتها للإنفاق العام اعتمادًا على إقراض الحكومة، فلا نعرف مدى القدرة التي تمكن المركزي أن يستمر في التمويل بدون إيرادات في ظل وجود دين عام سابق لم تتم تسويته.

كما أردف قائلًا: ولا نعلم ما هو الرصيد الحر من إجمالي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي والذي يمول به عمليات التجارة الخارجية، وبالتالي الأسلم وكمخرج من هذا الانتحار الجماعي أن تقر الموازنة العامة من السلطة التشريعية وأن تقيد الإنفاق بشرط الرقابة المصاحبة لوزارة المالية من قبل ديوان المحاسبة، وأن توقف مؤقتًا الإنفاق على التنمية وعلى الطوارئ، في ظل تهتك وضعف مؤسسات الدولة وضعف القدرة على إدارة عمليات التنمية وغرقها في الفساد، مع إمكانية إشراك مكاتب محاسبة وطنية وفقًا لمعايير وقواعد محددة في عملية الرقابة والمراجعة المصاحبة للمؤسسات الحكومية لتسريع قدرة الديوان علي القيام بالمهام ضمن مشروع وطني لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.

ونوّه إلى أنه لا بد من إيجاد سبيل لإيقاف هذه المهزلة والتركيز على تنمية وتحسين استدامة النفط والغاز، وإلا نفقد دوره في مستقبل ليبيا، ولا بد من مشاركة الجميع في هذا الهدف الأساسي والذي سيساعد في ترميم الاقتصاد وإعادة الاستقرار.