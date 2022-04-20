نورلاند لـ الكبير: قلقون من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا

ليبيا – ناقش المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير أمس الثلاثاء في مكالمة هاتفية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية في المصرف المركزي، لا سيما فيما يتعلّق بالإنفاق العام.

نورلاند أكد بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك الليبيين قلقهم من إمكانية تحويل الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا.

وحث السفير ونائب مساعد وزير الخزانة ماير مصرف ليبيا المركزي على حماية عائدات النفط الليبية من الاختلاس لإعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار.

وجدّد المشاركون التأكيد على الأهمية البالغة لتوفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط،، حتى مع استمرار المناقشات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن النفقات الحكومية الأخرى

بدوره، عبّر السفير نورلاند عن قلقه بشأن توقف نصف إنتاج النفط الليبي،موضحًا أن الاضطرابات القسرية والممتدة في إنتاج النفط تؤدّي إلى خلق ظروف عصيبة للشعب الليبي، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط، ممّا يهدّد مستقبل قطاع الطاقة الليبي وقدرته على الاستمرار في توليد الإيرادات لصالحه.

وأكّد السفير أن الشعب الليبي يستحق الحصول على الرواتب والدعم بشكل منتظم خاصة في شهر رمضان المبارك، ولمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة حرب روسيا غير المبرّرة على أوكرانيا، كما يستحق الحصول على خدمات عامة موثوقة”.

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