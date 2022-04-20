العابد: تم الاجتماع مع شركة أمريكية لتوليد الطاقة البديلة

أفاد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد بخصوص مشروع الطاقات المتجددة بأنه تم الاجتماع بحضور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وجهاز الطاقات المتجددة مع شركة أمريكية متخصصة في توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية.

وأردف أن المشروع غير تقليدي كسابقه حيث تستخدم فيه مادة الهيدروجين لإنتاج الطاقة ويتم فيه توريد المياه الصالحة للشرب وأنه سيوفر الكثير من الطاقة الناتجة عن موارد متجددة ستساهم في إنعاش الاقتصاد المرتكز على النفط فقط في مجال الطاقة الذي يعد موردا طبيعيا نابضا وغير قائم باستمرار وأنه يجب البحث عن مصادر بديلة في البلد لدعم الاقتصاد والصناعة.

وأضاف أن هيئة الاستثمار على تواصل مستمر مع الشركة الأمريكية المعنية بهذا الشأن، وأن هذه الشركة لديها مشروع ناجح في دولة المغرب لذلك تمت دعوتهم للاجتماع بشأن دعم هذه الخطوة المهمة لتكون من أبرز روافد الاقتصاد الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا