البعثة الأممية تدين العملية الإرهابية في أم الأرانب

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت معسكر طارق بن زياد بأم الأرانب جنوب البلاد .

ونشر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على فيسبوك بيانا صدر باسمه للتعليق على الحادثة الإرهابية التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.

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