البعثة الأممية تدين العملية الإرهابية في أم الأرانب

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت معسكر طارق بن زياد بأم الأرانب جنوب البلاد .
ونشر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على فيسبوك بيانا صدر باسمه للتعليق على الحادثة الإرهابية التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.
عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت معسكر طارق بن زياد بأم الأرانب جنوب البلاد .
ونشر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على فيسبوك بيانا صدر باسمه للتعليق على الحادثة الإرهابية التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.
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