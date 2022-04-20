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البعثة الأممية تدين العملية الإرهابية في أم الأرانب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت معسكر طارق بن زياد بأم الأرانب جنوب البلاد .

ونشر الحساب الرسمي للبعثة الأممية على فيسبوك بيانا صدر باسمه للتعليق على الحادثة الإرهابية التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.

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قناة ليبيا

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