عائلة من درنة تبحث عن ابنها المفقود منذ 11 عاماً.. والمصادفة تكشف وقوف الإرهابي عبد الحكيم الحصادي ورائها  

أخبار ليبيا 24

بذريعة إنجاح ثورة السابع عشر من فبراير سمحت الجماعات المتشددة التي طفت على السطح في عام 2011 للإرهابيين بإطلاق عنانهم لقمع وتصفية خصومهم بأشكال وطرق وحشية مع ضمان إفلات شبه مطلق من العقاب على انتهاكاتهم الجسيمة وكانت النتيجة واحدة من أسوأ وأطول أزمات حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث.

عمليات القتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية وإخفاء قسري، وسوء معاملة وتعذيب أثناء الاحتجاز وعمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء.. هذا ما كانت تنتهجه الجماعات المتشددة التي سيطرت على مفاصل الأجهزة الأمنية إبان ثورة السابع عشر من فبراير.

إحدى تلك القصص هي حادثة اختفاء سالم الهواري المنتسب لجهاز الأمن الداخلي بمدينة درنة والذي توقفت أخباره منذ 19 مارس من عام 2011.

أخبار ليبيا 24 التقت ابنه أحمد للكشف عن تفاصيل اختفاء والده.. حيث قال: “والدي كان يعمل بشركة تيبستي تم نقله لجهاز الأمن الداخلي بدرنة”.

العثور على سيارة المخطوفين

يتابع أحمد: “في 19 مارس من عام 2011 جاء المنصوري وهو أحد أقاربنا من منطقة أم الرزم ودعا أبي للانتقال عنده.. كون أن أم الرزم أكثر أمنا من درنة التي بدأت فيه عمليات الاغتيال.. كان تخطيطنا أن يتم تسفير والدي إلى مصر للحفاظ على حياته”.

وأردف أحمد قائلا: “في ذلك اليوم خرج والدي وقريبنا المنصوري متجهين إلى أم الرزم.. ولكن تم إيقافهم في استيقاف للجماعات الإرهابية بمنطقة الفتائح بدرنة وانقطعت أخبارهم”.

يقول أحمد: “بعد البحث وجدنا السيارة التي كانا يستقلانها حيث عثرنا عليها في منطقة الهيشة وبها ظرف إطلاق الناري فارغ.. دون العثور على آثار دماء.. ولم نتوقف عن البحث”.

المصادفة

في إحدى المرات وبعد فترة ليست بالطويلة عن الحادثة وعن طريق المصادفة قام أحمد بإيصال أحد المارة على الطريق ليتفاجأ أن هذا الغريب يعرف من قام باختطاف والده.

يقول أحمد: “قمنا بإيصال شخص كان يشير للسيارات المارة علها توصله.. وفي حديثنا معه أثناء ركوبه معنا سألناه عما إذا كان حصل شيء في 19 مارس.. فكان جوابه: آه موضوع الهواري والمنصوري.. حينها ذهب معنا إلى منزلنا”.

تورط عبدالحكيم الحصادي

روى ذلك الغريب القصة لـ أحمد حيث قال لهم: “إن سيارتهم التي كانا يستقلانها وصلت إلى الفتائح وأنزلهم منها عبدالحكيم الحصادي ومجموعة إرهابية معه.. وعندما سألناهم عن أسباب الإيقاف فكان ردهم أنه مجرد تحقيق وعليهم أمان الله مؤكدين أنهم سوف يطلقون سراحهم”.

تابع ذلك الغريب قائلا: “أنا نادم على تركنا لهم كونه بعد يومين وجد المنصوري مقتولا في منطقة الـ 400 بالساحل الشرقي”.

من جانبه قال أحمد: “بالفعل بعد يومين من تلك الحادثة تم إيجاد جثة المنصوري في ذات المنطقة.. لكن لا يوجد شيء يثبت مقتل أبي”.

بارقة أمل

في 2018 وبعد ما يقارب السبعة أعوام من البحث دون جدوى جاءت بارقة أمل جديدة لعائلة الهواري وذلك من خلال اعترافات أحد عناصر الجماعات الإرهابية عبر قناة محلية.

يقول أحمد: “الاعترافات لم توصلنا إلى الحقيقة حيث أن الإرهابي حمزة مذكور أكد أنه سلمت لهم سيارة بها جثة المنصوري والهواري.. ولفت أنهم دفنوا المنصوري في منطقة الـ 400 بينما دفنوا الهواري بجانب المنصوري بعد ثلاثين مترا بجانب المنارة”.

أحمد يضيف: “تلك الاعترافات كانت متناقضة حيث أن مكان إيجاد جثة المنصوري والمنارة ما يقارب 7 كيلو متر وهو قال أنهم دفنوا والدي بجانب المنارة بثلاثين مترا”.

أحمد حاول أن يتوصل إلى الحقيقة وقام بجلب آلة جرف ثقيل وبدأ في حفر ثلاثين مترا من المنارة شرقا وغربا ولكن ذلك كان دون جدوى فلم يجد جثة حسبما قال الإرهابي في اعترافاته.

لتستمر معناة عائلة الهواري في الكشف عن مصير ابنهم الذي لم يثبت أنه حي أو ميت حتى هذه اللحظة .