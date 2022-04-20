الفقيه: لجنة المسار الدستوري حريصة على استقرار ليبيا والوصول إلى انتخابات

أشاد عضو اللجنة المشتركة عن مجلس النواب سليمان الفقيه بدور الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار ليبيا، لافتًا إلى أن مصر دومًا تدعم مصالح الشعب الليبي واستقرار البلاد والذي سيكون فيه مصلحة للجميع.

الفقيه وفي كلمه له بختام اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة أكد بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية حرصهم على إنهاء المرحلة الانتقالية الليبية في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتوافق على الإطار الدستوري السليم والذي سيؤدي لمرحلة مستقرة وحياة كريمة تليق بأبناء الشعب الليبي وتلبي رغبة الملايين في إجراء انتخابات.

ولفت إلى أن الشعب الليبي حرم من الاستقرار والدستور في ظل ما وصفه بـ”هرمية الدولة” لفترة طويلة، مؤكدًا حرصهم على تلبية طموحات وتطلعات الشعب الليبي، مضيفًا: “لجنة المسار الدستوري حريصة على الاستقرار، والوصول لانتخابات تبني نتائجها وتكون اللبنة الأخيرة في استقرار ليبيا”.

وأوضح الفقيه في كلمته أن لجنة المسار الدستوري الليبي ستعقد جلسة طارئة بعد عيد الفطر المبارك، معربًا عن أمنياته أن يتم التوصل فيها لنتائج يرغب بها جميع أبناء الشعب الليبي.