صرف أرقام عسكرية لـ4 آلاف فرد للدفعة النهائية من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية

أكد جهاز حرس المنشآت النفطية صرف أرقام عسكرية «للدفعة النهائية» من منتسبي الجهاز، البالغ عددهم أربعة آلاف فرد، وذلك وفق الكشوف المحالة من جميع فروع الجهاز على مستوى ليبيا.

وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية، عبر صفحته على «فيسبوك»، صرف الأرقام العسكرية للدفعة الأخيرة من منتسبيه يوم الأحد 17 أبريل الجاري، ليصل «عدد الأرقام العسكرية التي صرفت لجميع منتسبي الجهاز بكافة الفروع (فرع طرابلس، الفرع الغربي، الفرع الشرقي، الفرع الجنوبي، الفرع الجنوب غربي) والوحدات والسرايا التابعة للجهاز إلى أكثر من 17 ألف رقم عسكري».

كما أكد جهاز حرس المنشآت النفطية ترقية عدد من الجنود وضباط الصف للرتب المستحقة لهم وتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين المدنيين، مشيرًا إلى أن «هذا يحدث لأول مرة منذ إنشاء الجهاز سنة 2007».

– صرف أرقام عسكرية لـ2067 فردًا من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية

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وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة جاءت «تتويجًا للجهود المبذولة على مدى أكثر من سنتين واستكمالًا لعدد من القرارات السابقة في سنة 2020 و2021، التي صدرت بناء على تعليمات رئيس الجهاز العميد علي امحمد الديب، وأعدتها إدارة التنظيم والإدارة بالتعاون مع الإدارات والمكاتب الأخرى بالجهاز».

وأشادت رئاسة جهاز حرس المنشآت النفطية بجهود كل من أسهم في الرقي وتطوير الجهاز من فروع وإدارات ومكاتب ووحدات وضباط، وضباط صف وجنود وموظفين، مهنئة كل من صرف له رقم عسكري، آملة أن يكون حافزًا لهم لبذل مزيد الجهد والعطاء.