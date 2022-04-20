عمران: على بعثة الأمم التوقف عن العبث واحترام إرادة الليبيين

أفادت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران بأن بعثة الأمم المتحدة ترتكب جريمة في حق الليبيين بتدخلها السافر في الشأن الدستوري ومحاولة زعزعة ثوابته والنيل من مرتكزاتها، مبينة أن البعثة الأممية اعتمدت على إيضاحات نقدية قدمها ما يسمى فريق الخبراء تنبىء بوضوح أنهم غير مطلعين على الشأن الدستوري وليست لهم الدراية الكافية بذلك.

وأضافت أنه لم يدرس مشروع الدستور بعين الخبير، فكان ما قدموه غاية في الركاكة والضحالة وعدم الصحة، واصفة تصريحات المستشارة الأممية ستيفان وليامز بغير الدقيقة بشأن التوافق بين المجلسين، إذ أنه لم يتم بينهما حتى الآن أي توافق، وأن هناك معارضة واضحة لمنع العبث بمشروع الدستور.

وأوضحت أنه على البعثة ومن وراءها التوقف عن هذا العبث واحترام إرادة الليبيين والتركيز على المهمة التي أنشئت من أجلها وفقا لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا