في مسابقة النقاد.. فرقة البراقع المسرحية تمثل ليبيا في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما

أخبار ليبيا 24

تدخل فرقة البراقع الليبية سباقاً خلاقاً في مهرجان “قرطاج الدولي للمونودراما” داخل مسابقة النقاد والذي سيقام بالجمهورية التونسية من 11 وحتى 16 مايو المقبل.

وستكون الفرقة حاضرة بعرض مسرحي صامت بعنوان “شغف” من تأليف وإخراج توفيق قادربوه.. وتشخيص حاتم قرقوم وستتنافس به الفرقة ضمن أكثر من 30 عرض من دول عربية وعالمية.

وقال مخرج ومؤلف العمل توفيق قادربوه :”إن العرض سيكون ذو طابع تنافسي واحترافي يرتقي لذائقة النقاد.. وسيكون بوابة لمخاطبة الجمهور التونسي الذواق والعاشق للمسرح”.

وتابع قادربوه : “أن لغة العرض لغة عالمية سيتلقفها جميع الحضور دون أي إرباك أو تنظير”.

وأكد قادربوه، أنه سعيد بالعمل مع الممثل المحترف حاتم قرقوم الذي سيجسد دور شديد الصعوبة والتعقيد.. لافتا أن المشاركة في مهرجان قرطاج للمونودراما هي دورة تأهيلية عالية المستوى نظراً لفخامة وقوة المهرجان وشهرته الواسعة محلياً وعالمياً.

يشار إلى أن دولة ليبيا تعتبر ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان وستشارك بأربعة عروض في مختلف محاور التنافس.