محمد صوان: حكومة الدبيبة تضعنا أمام خيار الحرب أو التقسيم

قال محمد صوان، رئيس الحزب الديمقراطي الإخواني، حكومة تسيير الأعمال مُنتهية الولاية وغير مرحب بها في الشارع الليبي، لعدم امتلاكها الثقة، ولخصامها مع البرلمان الذي يعد من أهم الأجسام التشريعية في البلاد.

وذكر القيادي الإخواني محمد صوان، خلال ندوة حوارية بمدينة مصراتة: “إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تضعنا أمام خيار الحرب أو التقسيم»، متابعا «الجميع متفق على أن الحرب مرفوضة حتى المسلحين أنفسهم، وهذا يضعنا أمام خيار ثالث ضعيف ومرفوض أيضًا وهو التقسيم، والجميع توصل إلى أنه أمر مرفوض وغير ممكن”.

وأضاف “أن حكومة تسيير الأعمال لا تصلح للقيادة، لعدم امتلاكها الثقة، وهناك إجماع بأنه ليس بالإمكان استمرارها، وأن خصام حكومة الدبيبة مع البرلمان ترتب عليه عدم منحها ميزانية وتشكيل حكومة جديدة، وأخيرًا إغلاق النفط”.