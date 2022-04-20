الحكومة الليبية تعقد اجتماعها العادي الأول في سبها

العنوان-سبها

قال الناطق باسم الحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، أن مجلس وزراء الحكومة الليبية سيعقد اجتماعه العادي الأول غدا الخميس بمدينة سبها.

وأوضح عبدالجليل أن الاجتماع سيناقش عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وأكد عبدالجليل أن الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقارها بالعاصمة طرابلس.

وجدد عبدالجليل التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون.. داعيا كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب انتهاء الاجتماع عند الساعة الثالثة مساءً.