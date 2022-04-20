الثروة البحرية تحدد رسوم تراخيص صيد أسماك التونة للعام الجاري

أصدرت وزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة، قراراً بشأن تحديد رسوم منح ترخيص صيد أسماك التونة للعام الحالي 2022.

وحددت الوزارة رسوم منح تراخيص صيد أسماك التونة زرقاء الزعنفة بالمياه الليبية من حصة ليبيا المقررة لعام 2022، بحيث تكون 5.12 دينار ليبي للكيلو جرام الواحد على الحصة الممنوعة للتراخيص، و50 ألف دينار ليبي على وحدة القطر الأجنبية، و1500 دينار ليبي على وحدة الصيد البحرية الوطنية المساعدة.

ونوه البيان إلى ضرورة مباشرة العمل به ابتداء من تاريخ صدوره، والالتزام به من قبل المعنيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية