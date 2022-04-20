ستيفاني: اتفقت مع المنفي على توزيع عائدات النفط بشكل شفاف وعادل

عبرت “ستيفاني وليامز”، المستشارة الأممية، عن سرورها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي موسى الكوني، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق أعمالها ريزدون زينينغا.

‏وذكرت “وليامز”، في سلسلة تغريدات لها، أنها أطلعت المنفي ونائبيه على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة التي عقدتها في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 إبريل بغية التوصل إلى إطار دستوري توافقي يمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية على نحو عملي في أقرب وقت ممكن.

‏وأكدت بقولها “اتفقنا على أهمية الحفاظ على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن، فيما أشرت إلى أن ثروة ليبيا النفطية هي حق اصيل لليبين، ويتعين ألا يسيس إنتاج النفط، فيما ينبغي إدارة وتوزيع عائدات هذا النفط على نحو شفاف وعادل تماما”.