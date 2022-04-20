وليامز و«الرئاسي» يتفقان على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع المجلس الرئاسي على أهمية الحفاظ على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن.

وأشارت وليامز، عبر حسابها في موقع تويتر، إلى أنها اجتمعت برفقة القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق أعمالها ريزدون زينينغا، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني.

وأضافت أنها أطلعتهم على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي عقدتها في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل، بغية التوصل إلى إطار دستوري توافقي يمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية على نحو عملي في أقرب وقت ممكن.

وليامز: ينبغي إدارة وتوزيع عائدات النفط نحو شفاف وعادل

وأشارت المستشارة الأممية خلال اللقاء إلى أن ثروة ليبيا النفطية هي حق أصيل لليبين، وأنه يتعين ألا يسيس إنتاج النفط، فيما ينبغي إدارة وتوزيع عائدات النفط على نحو شفاف وعادل تمامًا.

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وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تخسر حاليًا أكثر من 550 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط بسبب الإغلاقات المفروضة على حقول ومرافئ تصدير رئيسية، وفق وكالة «رويترز».

ووفق بيان أصدره في وقت سابق اليوم، جدد المجلس الرئاسي دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة «تغليب مصلحة الوطن»، معتبرًا أن «التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون».

وأول أمس الإثنين، أعلنت وليامز نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري الليبي التي اختتمت أعمالها في القاهرة، وقالت إن لجنة المسار الدستوري أجرت على مدار أسبوع مشاورات بين أعضائها «في أجواء توافقية»، إضافة إلى «اجتماعات بينية مغلقة».

وقالت إن «الأمم المتحدة يسرت النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم».