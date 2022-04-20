أبو ستة: اجتماعات القاهرة حققت تفاهمات وأنجزت الكثير لصالح ليبيا

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري شعبان أبو ستة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، متوجهًا بالشكر والتقدير للحكومة المصرية على استضافة اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربًا عن أمله في عقد جلسة المشاورات المقبلة في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن اجتماعات القاهرة أنجزت الكثير والكثير لصالح ليبيا.

أبو ستة وفي كلمته بختام اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع ” المصرية، أشار إلى تحقيق تفاهمات في كثير من النقاط خلال اجتماعات القاهرة، مشددًا على أن المجتمعين يريدون مخرج لأزمة ليبيا، متعهدًا بالعمل المشترك لتذليل كل الصعاب، والوصول للهدف المنشود.