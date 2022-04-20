الزايدي: ما قاله الحداد لن يعجب العملاء المرتبطين بأجندات أجنبية

أشاد رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزايدي بكلمة رئيس الأركان في حكومة الوحدة المؤقتة محمد الحداد أمام عبد الحميد الدبيبة.

وقال الزائدي في تغريدة عبر “تويتر” إن “ما قاله الفريق الحداد يعكس روحا وطنية تستحق التقدير، وهو تعبير على رأي كل ليبي”.

وأضافن: “أكيد لن يعجب العملاء المرتبطين بأجندات أجنبية، الأمل معقود على المؤسسة العسكرية، لذلك نجدد الدعوة لإطلاق كفاح وطني بقيادة القوات المسلحة لتحرير ليبيا من العبث الأجنبي”.

وكان الحداد قال في اجتماع لحكومة الوحدة: “نحن كرئاسة أركان وجيش ليبي ننأى بأنفسنا عن كل التجاذبات السياسية. وفرض أمر واقع، وأبناؤنا المسلحون هم ضحايا لأنهم اشتركوا في هذا التغيير وحملوا السلاح، واليوم باتوا في الشوارع عالة على أسرهم نتيجة لهذه الحروب”.

وتابع:”مررنا الفترة الماضية منذ تقلد الحكومة بجزء من الاستقرار، علينا أن نحافظ عليه حتى نصل بأمان إلى تغيير حقيقي بانتخابات صحيحة، أما استغلال العسكري للاقتتال للوصول إلى المناصب، لن نسمح به هذه المرة، لن نسمح نحن كمؤسسة وكمسلحين لتحقيق مشاريع، وما يحاك الآن صراع آخر لجر حرب، والحرب لن تقوم، وأنا مستعد لأجوب البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا لأناشد الناس، وأستعطفهم وأتوسل لهم، بأنه تم الضحك علينا جميعًا”.

وواصل حديثه: ”ومن يدعي أنه يريد أن يساعدنا ضربنا ببعضنا، جميعنا ليبيين بل أسرة واحدة، إلا أننا للأسف بدأنا نشمت في بعض ونكره بعض، وهناك حقوق للناس فعلا والتنازل يريد رجال، وجبر ضرر، وتعويضات، ويفترض أن نصوم عامين أو ثلاث، وأن نتجاوز تلك الفترات وأن نتسامح وأن نبني وطننا من جديد، وللأسف أصبحنا مرتعة بعد أن كنا نقود قارات، كل عشر أنفار في مربوعة ويصدروا في أوامر”.