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وليامز تطلع السفير التركي على نتائج اجتماعات القاهرة

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس
أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، اليوم الأربعاء، على نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري التي عُقِدت في القاهرة واختتمت أعمال جولتها الأولى الإثنين الماضي.

وقالت وليامز في تغريدة عبر تويتر: “كان من دواعي سروري أن التقي، اليوم، بسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا”.

وأشارت وليامز إلى أنها “انتهزت الفرصة لاطلاع السفير يلماز على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب المشترك والمجلس الأعلى للدولة الذي عقدته في القاهرة في 13- 18 أبريل من أجل إعادة بناء توافق على إطار دستوري متين يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية وفق إطار زمني محدد”.

وأضافت وليامز أنها ناقشت أيضًا مع السفير التركي أهمية ضمان تنسيق وتوحيد جميع الجهود الدولية المعنية بليبيا.


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صحيفة العنوان الليبية

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