مسؤول أوروبي: روسيا استعانت بمقاتلين من ليبيا وسوريا لدعم قواتها

أفاد موقع قناة “الحرة” الأمريكية نقلاً عن مسؤول أوروبي، أن روسيا استقدمت نحو 10 إلى 20 ألف مرتزق ينتمون لشركة فاغنر شبه العسكرية الروسية، ومقاتلين من سوريا وليبيا لدعم قواتها في أوكرانيا.

وأضاف “الحرة” أن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أكد، أن المرتزقة لا يستقلون مركبات ولا يقتنون أسلحة ثقيلة، وجرى نقلهم من ليبيا وسوريا إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، حيث لم يفصح المسؤول عن تصنيف وعدد المقاتلين الليبيين والسوريين.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أشارت في نهاية مارس، إلى أن أكثر من 1000 مرتزق من فاغنر، بينهم مسؤولون في الشركة، انتشروا في شرق أوكرانيا من أجل تنفيذ عمليات قتالية.

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