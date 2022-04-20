الفريق العمامي: على زملائنا باللجنة العسكرية توضيح موقفهم من تهديدات الدبيبة وعدم إدانته هجوم “داعش”

طالب رئيس ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق امراجع العمامي زملاءه الممثلين عن المنطقة الغربية في اللجنة العسكرية المشتركة بتوضيح موقفهم من تهديدات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة.

الفريق العمامي وفي تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، قال: “كنا نستعد للترحيب بما جاء في اجتماع البعثة مع زملائنا في طرابلس أمس وتفاجأنا بظهور الدبيبة بالتزامن مهددًا بالحرب، وندعو زملاءنا في طرابلس لتوضيح موقفهم من تهديدات الدبيبة وعدم إدانته هجوم داعش الإرهابي في أم الأرانب”.

وأشار الفريق العمامي أن “اجتماع البعثة مع ممثلي المنطقة الغربية باللجنة العسكرية المشتركة، كان لحل الخلاف وتسوية النقاط العالقة التي عرقلت عمل اللجنة مجتمعة”، مستدركا: “لكن هناك من لا يعجبه ذلك”.

وأضاف الفريق العمامي: “بات واضحًا للجميع في الداخل والخارج أن الدبيبة لازال يصر على التصعيد ونسف أي جهود لـ5+5 في السابق والحاضر والمستقبل”، مردفا: نثمن أي جهد لمحاربة فلول الإرهاب في كل أنحاء ليبيا بما فيه جهود جنود القوات المسلحة التي تتعرض للهجمات والتجويع.

واختتم الفريق العمامي مؤكدا: “لا زلنا على موقفنا بضرورة تطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار كاملة دون استثناء وعلى رأسها جلاء كل القوى الأجنبية والمرتزقة”.