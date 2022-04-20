الاحجل يبحث مع السفير الاسباني التمهيد لاجتماع اقتصادي ليبي اسباني

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

20 April, 2022

ألتقى رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي لوزير الدولة لشؤون الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أحمد الأحجل ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عماد بحري، صباح اليوم ، خافيير غارثيا لاراتشي سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا.

وبحث الطرفان خلال اللقاء التمهيد لعقد اجتماع موسع مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل ،و ذلك بهدف رفع قيمة التبادل التجاري بين ليبيا و إسبانيا و ترتيب اجتماع اقتصادي ليبي إسباني.

وتوصل الطرفان في الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة الإسبانية في طرابلس الى الاتفاق على ترتيبات لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وعبر السفير الإسباني خلال الاجتماع عن رغبة الشركات الإسبانية استئناف أعمالها في ليبيا، و فتح آفاق تعاون جديدة تعميقا و تطويرا للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين خاصة في مجال المشروعات الاستثمارية.