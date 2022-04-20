حرس المنشآت النفطية يُعين 4000 منتسباً جديداً لوحداته

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية على مستوى ليبيا، صرف أرقام عسكرية للدفعة النهائية من منتسبي الجهاز، التي بلغ قوامها 4000 منتسب بحسب الكشوفات المحالة من كافة فروع الجهاز – وفقاً لما ورد عن المنصة الإعلامية لحرس المنشآت.

وأضاف الجهاز في إعلانه المنشور أن إجمالي عدد الأرقام العسكرية التي صُرفت لجميع منتسبي الجهاز بكافة الفروع “طرابلس – الفرع الغربي – الفرع الشرقي – الفرع الجنوبي – الفرع الجنوب الغربي”، والوحدات والسرايا التابعة للجهاز، قد وصل إلى أكثر من “17.000” رقم عسكري.

كما تمت ترقية عدد من ضباط الصف والجنود إلى الرتب المستحقة لهم، وتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين المدنيين لأول مرة منذ إنشاء الجهاز سنة 2007.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد مساعي إدارة الجهاز على مدى أكثر من سنتين، واستكمالاً لعدد من القرارات السابقة في عامي 2020 و2021، والتي صدرت بناء على تعليمات رئيس الجهاز وأعدتها إدارة التنظيم والإدارة بالتعاون مع الإدارات والمكاتب الأخرى بالجهاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية