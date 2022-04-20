لجنة الدفاع والأمن القومي: نحذر الدبيبة ومليشياته من محاولة جر البلاد إلى الحرب وسيكون الرد قاسي

أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بيانا معنون بشأن “تحركات الدبيبة وحقول النفط”.

اللجنة، وفي بيان لها، ممهور باسم رئيسها طلال الميهوب، “في الوقت الذي تنظرا فيه لجنة الدفاع والأمن القومي من ردة فعل الشعب الليبي بأقفال الحقول والمواني النفطية بأنه خطوة فالاتجاه الصحيح ونبارك هذه الخطوة تحديدا بعد أن قامت حكومة الدبية منتهية الولاية بإيقاف مرتبات وميزانية القوات المسلحة التي تحرس هذه الحقول والموانئ من جهة ومن جهة أخرى تصرف أموال النفط على المليشيات بشكل كبير ولا يوصف”.

وتابعت: “وبعد التأكد من تحركات الدبيبة الأخيرة وتصريحاته العلنية بالتحريض على الحرب والاقتتال باتجاه الحقول النفطية”، “فأننا نحذر الدبيبة ومليشياته من محاولة جر البلاد إلى الحرب وسيكون الرد قاسي وسريع عليه وعلى الأتراك الذي اجتمع معهم لهذه الغرض”.

وأضافت: “كما نطالب تركيا باالنأي بنفسة وعدم الانجرار وراء دعوات الدنيبة و الا الردسيكون مؤلم على جنودها ومرتزقتها فالبلاد”.