صنع الله يوجه إدارة شركة “البريقة” بتطبيق إجراءات السلامة داخل المواقع النفطية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله برئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المهندس إبراهيـم أبوبريدعة، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس.

واستمع صنع الله للخطوات التنفيذية على خطة أعمال وبرامج الصيانة في بعض المواقع، والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة، خاصة التي اتخذتها الشركة في مشروع تحوير خزانات الزيت الثقيل بمستودع جنزور النفطي لتصبح خزانات وقود ديزل، واطلع على برامج وخطط تنصيب وحدات تعبئة أسطوانات غاز الطهي المنزلي الفورية، التي نجحت الشركة في تنصيبها محليا في عدة بلديات وبأيادي مهندسي وفنيي البريقة.

وقد تحدث إبراهيم أبو بريدعة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عن أنه من أولويات عمل البريقة هو الاهتمام بتنفيذ المشاريع الكبرى، وتحقيق مستهدفات البريقة بالعمل على عمليات التوسعـــة وإنشاء المستودعات وزيادة السعــــــات التخزينية واستحداث النقطة العائمة بمشروع مستودع جنزور النفطي وغيره من المشاريع الإستراتيجية رغم التحديات وشح الموارد المالية التي تحتاجها الشركـة.

وأضاف إبراهيم أن برامج الشركة وأنشطتها المستهدفة سوف تضمن تحقيق أهدافها المتعلقة باستمرار المحافظة على سلامة العمليات التشغيلية والرفع من القدرة الإنتاجية والسعة التخزينية.

وفي المقابل، أكد صنع الله على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة المتبعة داخل المواقع النفطية، وطالب لجنة إدارة الشركة بأن تكون لعملية تنفيذ هذه الإجراءات أولوية قصوى من قبلهم من أجل حماية العاملين داخل مواقع العمل والحد من الحوادث.

وفي نهاية الاجتماع تقدّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر الجزيل لكل العاملين لاهتمامهم وحرصهم على تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المناطة بهم بالصورة الصحيحة، مثمنا ما تم تحقيقه من إنجازات، ومؤكداً على حرص استمرار الدعم من المؤسسة الوطنيــة للنفط على جميع الأصعدة.