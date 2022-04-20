المنفي يبحث مع وليامز وزينينغا مستجدات الوضع في ليبيا

العنوان-طرابلس

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، رفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزيدون زينينغا، كلًا من المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لاطلاعهم على نتائج اجتماع القاهرة، ومناقشة مستجدات العملية السياسية.

واستعرضت وليامز وزينينغا مع المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، جهود المجلس الرئاسي والأمم المتحدة مع الأطراف السياسية المختلفة، والخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على الاستقرار في البلاد، كما بحثوا سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، واستمرار عملها بكامل أعضائها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما ناقشت وليامز وزينينغا مع الدبيبة “تداعيات إقفال النفط، والخطوات المتخذة من الحكومة تجاه هذه الأعمال غير المسؤولة، وضرورة وجود إجراءات قانونية ضد هذه التصرفات”، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتسببت الإغلاقات التي ينفذها أفراد يقدمون أنفسهم على أنهم مجموعات شبابية أو أعيان في جنوب وشرق البلاد في إعلان المؤسسة حالة القوة القاهرة على الإنتاج من عدة حقول ومرافئ رئيسية في الأيام الأخيرة.