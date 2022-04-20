استمرار مساعي شركة الكهرباء لوضع حد لسرقة الأسلاك

A على حدٍ سواء، ووضع حدٍ لكل ما يعيق سير العمل في كافة المحطات وتأمين التوصيلات.

وذكرت المنصة الإعلامية للشركة -في هذا الصدد- أن اجتماعاً انعقد -الأربعاء- ضم مجلس إدارة الشركة وعدداً من المهندسين، إضافةً لأعضاء مجلس حكماء ليبيا وعمداء بعض البلديات، لمتابعة وضع الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة، واستعراض أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل الشركة.

وتمحور لقاء إدارة الشركة مع الحضور، على مناقشة أزمتَي انتشار سرقة الأسلاك الكهربائية والإسراف في استخدام الإضاءة، خاصة في الصالات والمحال التجارية، حيث طرح الأعيان والعمداء العديد من التساؤلات، التي أوضحها مجلس إدارة الشركة، وقد تم الاتفاق على توحيد الجهود وتشكيل فريق عمل مشترك للحد من جرائم سرقة الأسلاك والتوصيلات والمستلزمات الكهربائية، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في كافة البلديات والمدن والبلدات على مستوى البلاد، ومتابعة المختنقات والعقبات التي تواجه الشركة مع الجهات العامة والمسؤولة في الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتداء على مكونات الشبكة ومرافق الشركة في أرجاء البلاد مستمر دون وجود رادع حقيقي من الأجهزة الأمنية بحماية وتأمين قطاع الكهرباء، علاوةً على صعوبات الجباية مقابل الخدمات والإسراف في استهلاك التيار الكهربائي، ما يفاقم من أعباء الشركة ويهدد استقرار الشبكة خاصةً في فصل الصيف.

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