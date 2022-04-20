لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب النائب العام بفتح التحقيق مع كل من الدبيبة ووزير ماليته

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ما تقوم به عصابات حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية بضغط المليشيات المسيطرة على قرار هذه الحكومة بايقاف مرتبات جهاز الأمن الداخلى شرقا وغربا وجنوبا وميزانية القوات المسلحة التي لم تخضع لهده الصغوطات والمساومات وتقوم بواجبها هي وجهاز الأمن الداخلي في جميع ربوع الوطن.

اللجنة، وفي بيان لها ممهور باسم رئيسها طلال الميهوب، طالبت النائب العام وبشكل عاجل بتحمل المسئولية وفتح التحقيق مع كل من عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية ووزير المالية بذات الحكومة وضبطهم والتحقيق معهم فى هذه الجريمة التى ترتقي إلي جريمة حرب عندما تصل إلى قطع مرتبات وإيقافها على شريحة كبيرة من الليبيين.