الدولة يُوصي لجنة التوفق بتقديم تقرير تفصيلي حول اجتماعات القاهرة

العنوان-طرابلس

أوصى مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، لجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة له بتقديم تقرير نفصيلي حول صورة اجتماعات القاهرة مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب، والتي اختمت يوم الإثنين.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، اليوم الأربعاء بلجنة التوافق على المسار الدستوري التابعة للمجلس، في مقره بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان له أن رئاسة المجلس أوصت أيضا اللجنة بضرورة أن يتضمن تقريرها عن الاجتماع الصعوبات والعراقيل والحلول المقترحة لإنجاح المسار الدستوري على أن يعرض التقرير على المجلس لاتخاذ التوصيات والتوجيهات اللازمة لإنجاز قاعدة دستورية متينة تؤدي إلى انتخابات شفافة بشكل عاجل.

وقال إن لجنة التوافق على المسار الدستوري اطلعت مكتب الرئاسة على تفاصيل لقائها باللجنة المقابلة التابعة لمجلس النواب في الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة.