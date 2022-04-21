الحكومة الليبية تعتزم عقد أولى اجتماعاتها في سبها الخميس

أكد الناطق المكلف باسم الحكومة الليبية وزير الصحة عثمان عبد الجليل، أن مجلس الوزراء سيعقد الخميس أولى اجتماعاته بمدينة سبها، لمناقشة البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وجدد عبدالجليل التزام حكومته بانتهاج الخيار السلمي لمباشرة مهامها من العاصمة طرابلس، وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن اجتماع سبها المزمع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من طرابلس.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد أجرى عدداً من اللقاءات مع شخصيات عسكرية وسياسية عن المنطقة الغربية في العاصمة التونسية، في إطار ترتيبات لتسهيل دخوله وممارسة مهامه من طرابلس، في مواجهة تحشيدات واستنفار أمني للتشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية