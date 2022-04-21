وليامز: أطلعت السفير التركي بليبيا على نتائج اجتماع القاهرة بين النواب والدولة

التقت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا.

وقالت وليامز، في تغريدة لها عبر تويتر، “كان من دواعي سروري أن ألتقي، اليوم، كنعان يلماز، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا”.

وأضافت، “انتهزت الفرصة لاطلاع السفير يلماز على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب المشترك والمجلس الأعلى للدولة الذي عقدته في القاهرة في 13- 18 أبريل من أجل إعادة بناء توافق على إطار دستوري متين يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية وفق إطار زمني محدد”.

واختتمت ستيفاني تغرديدتها، قائلة، “كما ناقشنا أهمية ضمان تنسيق وتوحيد جميع الجهود الدولية المعنية بليبيا”.