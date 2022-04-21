علي العابد: ليبيا تزخر بالموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة

عقد علي العابد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة اجتماعا ضمّ مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس جهاز الطاقات المتجددة ومندوبي شركة سولار كود الأمريكية والمتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة.

وحضر الاجتماع مديري إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقات المتجددة، وإمكانية تنفيذ مشاريع تسهم في تطوير القطاع، وتلبي احتياجات الطاقة محليا، وخلق فرص تصدير لها بالمنطقة.

وأشار العابد إلى أن ليبيا تزخر بالموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، التي تعد من أولويات حكومة الوحدة المؤقتة في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني وقطاع الاستثمار.