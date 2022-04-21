الزاوية.. ضبط شخص يسرق أسلاكا كهربائية في منطقة بن شعيب

العنوان-الزاوية

أعلنت مديرية أمن الزاوية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المتورطين في سرقة الأسلاك والكوابل الكهربائية بمنطقة بن شعيب.

ووفقا لبيان المديرية، فإن وحدة البحث والضبط بمركز شرطة بن شعيب تحركت للقبض على أحد المُبلغ عنهم كأحد السارقين للأسلاك والكوابل الكهربائية بالمنطقة، وجرى ضبط المتهم “م.س.أ.ك” وهو يقوم بفك التوصيلات والأسلاك لسرقتها في الطريق الرابط بين جزيرة الخويلدي والمداخل الأخرى للمنطقة.

وأشارت المديرية إلى أن القوة الأمنية ألقت القبض عليه وضبطت سيارته التي لا تحمل لوحات وجرى تبليغ واستدعاء موظفي الشركة العامة للكهرباء لتسليمهم الكوابل والأسلاك لإعادتها لوضعها السابق.