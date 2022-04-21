وزارة الصحة تكلف رئيساً جديداً لجهاز الإمداد الطبي

شهد جهاز الإمداد الطبي في مدينة طرابلس -الأربعاء- إجراء مراسم التسليم والتسلم بين رئيس لجنة إدارة الجهاز السابق محمد الخبولي ورئيس اللجنة المكلف من وزارة الصحة الطاهر بالخير- وفقاً لقرار نائب رئيس حكومة الوحدة المكلف بوزارة الصحة رمضان أبوجناح.

ونوه الطاهر بالخير، في هذا السياق بجهود سلفه “الخبولي” طيلة فترة إدارته للجهاز، مؤكداً ببذل كل ما في وسعه لتذليل الصعوبات التي تعرقل عمل الجهاز، ليتمكن من أداء المهام الموكلة له بتوفير احتياجات قطاع الصحة، كما استعرض رؤيته لتطوير العمل بالجهاز “التي ستنجز بتكاثف الجهود بين لجنة الإدارة ومديري الإدارات والفروع والعاملين بمختلف تخصصاتهم”- حسب كلمته عقب استلامه لمهامه.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الإمداد الطبي يعنى بالامدادات الطبية التي تشمل الأدوية التخصّصية والعامة والمستلزمات الطبية العامة والتخصّصية والأجهزة الطبية والتجهيزات ومتطلبات المستشفيات ومشغلات المعامل، ويعد جهازاً تنفيذياً لوزارة الصحة، لديه أربعة فروع على مستوى ليبيا، هي فرع العاصمة طرابلس وفرع بنغازي وفرع سبها وفرع مصراتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية