عبد الجليل: الاجتماع الأول للحكومة الليبية سيعقد غدا في سبها

أعلن الناطق باسم الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء غدا الخميس في مدينة سبها لمناقشة إعداد مشروع الميزانية العامة والبرنامج الحكومي.

وقال عبدالجليل إن اجتماع مجلس الوزراء بسبها يأتي قبيل مباشرة الحكومة الليبية عملها من العاصمة طرابلس، مؤكدا التزام حكومته بانتهاج الخيار السلمي لتسلم مهامها وفقا للقانون.

يذكر أن مجلس النواب منح الحكومة الليبية الثقة في الأول من مارس الماضي إلا أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة يرفض تسليم مقرات الحكومة لها في طرابلس.