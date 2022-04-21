عودة 158 مهاجراً نيجيرياً إلى بلادهم من ليبيا

أعلنت الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ، عن وصول دفعة من 158 نيجيرياً ممن تقطعت بهم السبل من ليبيا، منهم 49 امرأة وسبع طفلات وخمس فتيات، بالإضافة إلى 83 رجلاً و6 أطفال و8 رضّع.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض العائدين يعانون من مشاكل صحية، حيث أصيبت سيدة بحروق خطيرة، وعانت اثنتان أخريان من مشاكل نفسية خطيرة، بينما أصيب شاب بكسر في الساق.

وتم استقبال العائدين الذين وصلوا في جناح الشحن بمطار مورتالا محمد الدولي، من قبل مسؤولي الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ، والمنظمة الدولية للهجرة، ودائرة الهجرة النيجيرية، واللجنة الوطنية للاجئين، والوكالات الأخرى ذات الصلة.

يُذكر أن منظمة الهجرة الدولية قد كشفت مؤخراً عن استفادة حوالي 60 ألف مهاجر من برنامج العودة الطوعية، وذلك للعودة طواعية إلى بلادهم من ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية