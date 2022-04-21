وكالة الأنباء التونسية: الدبيبة نفى التحدث بشكل غير لائق مع سفيرنا في ليبيا

أكدت وكالة الأنباء التونسية الرسف، نفي إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أخبار قالت إنّها “غير صحيحة”، معتبرة أنّها تهدف إلى “التشويش على العلاقات المتميّزة بين ليبيا وتونس

ونقلت الوكالة الرسمية التونسية عن إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الدبيبة تأكيدها أنّ لقاء عبد الحميد دبيبة، بسفير تونس بطرابلس لسعد العجيلي، “كان أخويا ووديا، وتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلافا لما تسعى إلى الترويج له بعض الأطراف المُغرضة”.

ولفتت إلى أن بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت أفادت منذ يومين بأنّ الدبيبة “وجّه خطابا غير لائق للسفير التونسي، ليس لشخصه بل لتونس”، مضيفة أنّ اللقاء تمّ بحضور آمر مكافحة الإرهاب بليبيا “وهو ما يخرج عن العُرف الدبلوماسي”، حسب تلك المواقع الإخبارية والصفحات التي نشرت الخبر مُرفقا بصورة لهذه المحادثة.