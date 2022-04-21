التومي يشدد على دور القطاع الخاص في دعم مبادرة الإسكان الشبابي

شدد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، على أهمية ودور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرة تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة التي أطلقتها حكومة الوحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عُقد بمقر وزارة الإسكان والتعمير بطرابلس، الأربعاء، بحث الإجراءات اللاحقة بعد إطلاق منظومة التسجيل والبدء فعلياً بفرز الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الحكومية، كما ناقش الاجتماع إمكانية الاستفادة من المطورين العقاريين في استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة، عبر التمويل الخاص بضمان الدولة والبنوك التجارية.

يُذكر أن منظومة الحصر التي أطلقتها الحكومة لتسجيل الراغبين في الحصول على الإسكان الحكومي، شهدت حصر 600 ألف طلب، وسط غياب آلية واضحة لتفعيل المبادرة في ظل أزمة سكن خانقة تشهدها البلاد.

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