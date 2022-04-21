روسيا: الدول الغربية يصور أوكرانيا كخراف بيضاء وينسون ضحايا ليبيا

قال نائب المندوب الدائم للاتحاد الروسي دميتري بوليانسكي، إن الدول الغربية يحاولون تقديم أوكرانيا كأنها “نوع من الخراف البيضاء النقية والبريئة”، ويغضّون الطرف عن الضحايا في ليبيا وغيرها من الدول.

وأضاف نائب المندوب الدائم للاتحاد الروسي، في تصريحات نشرها موقع الأمم المتحدة، إن بلاده واجهت عواقب تدهور الوضع في أوكرانيا فور الانقلاب المناهض للدستور الذي حدث هناك في فبراير 2014، على حد تعبيره.

وتابع، “إنه خلال رسم “صورة (الغرب) للعالم”، يحاول مندوبو الدول الأعضاء تقديم أوكرانيا وكأنها “نوع من الخراف البيضاء النقية والبريئة”، وشدد على أن هذه الصورة لا تتناسب مع حرب السنوات الثماني لنظام كييف مع السكان المدنيين في شرق بلادهم، سنوات التخريب العديدة لـ “اتفاقيات مينسك”، على حد قوله.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه من خلال محاولة مندوبي الدول الأعضاء بشكل غير معقول تقديم ما حدث في 24 فبراير على أنه عدوان روسي غير مبرر وغير مسبوق أوحرب اختيار، فهم يتظاهرون بنفاق بأنه لم يحدث شيء أكثر فظاعة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ويغضّون الطرف عن مئات آلاف الضحايا منذ انتهاء الحرب الباردة والمغامرات العسكرية للدول الغربية في أفغانستان والعراق ويوغوسلافيا وليبيا.

واستكمل أظهرت السلطات القومية وجهها الحقيقي” وأطلقت العنان لحرب ضد اللغة الروسية من ثم دمرت الجزء الشرقي من البلاد، “أغرقت روسيا باللاجئين الذين فروا من تصرفات نظام الميدان غير الشرعية”، والذين بلغ عددهم 1.7 مليون شخص على الأقل قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأوضح السفير الروسي أن “النزوح الجماعي للأوكرانيين من بلادهم ليس بالأمر الجديد على تلك الدولة،” التي قال إنها فقدت ربع سكانها بين عامي 1990 و2021، وإنه لا يريد أن يقلل من أهمية “حجم تحديات الهجرة التي قد تواجه أوكرانيا،” لكنه لا يوافق على محاولات البعض محو تاريخ أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفياتي ومحاولات غض الطرف عن جميع مشاكل البلاد قبل العملية العسكرية الروسية.