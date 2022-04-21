لجنة الدفاع بمجلس النواب: على النائب العام التحقيق مع الدبيبة ووزير ماليته

وصفت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، بالعصابة.

واستنكرت اللجنة البرلمانية في بيان لها ما تقوم به حكومة الدبيبة من ضغط على المليشيات المسيطرة على قرار هذه الحكومة بإيقاف مرتبات جهاز الأمن الداخلى شرقا وغربا وجنوبا، وميزانية القوات المسلحة، التي لم تخضع لهده الصغوطات والمساومات، وتقوم بواجبها هي وجهاز الأمن الداخلي في جميع ربوع الوطن.

وطالبت النائب العام وبشكل عاجل بتحمل المسئولية وفتح التحقيق مع كل من عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية ووزير المالية بذات الحكومة، وضبطهما والتحقيق معهم فى هذه الجريمة التى ترتقي إلى جريمة حرب، عندما تصل إلى قطع مرتبات وإيقافها على شريحة كبيرة من الليبيين.