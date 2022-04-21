وليامز للدبيبة: نؤكد على أهمية ضمان دفع الرواتب لكل الليبيين

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أنها التقت في طرابلس برئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد دبيبة وفريقه، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدن زنينغا.

وليامز، وفي تغريدات عبر حسابها الرسمي بتويتر، أضافت: “وقد أطلعته على نتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل مع لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف الوصول إلى إطار دستوري توافقي لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.

وتابعت: “خلال اجتماعنا، أشرتُ إلى ضرورة ضمان وجود جداول زمنية واضحة للانتخابات الوطنية، كما شددتُ على ضرورة الامتناع عن تسييس إنتاج النفط مع ضمان الإدارة الفعالة والشفافة والتوزيع العادل للإيرادات ذات الصلة”.

وأضافت: “أخيرًا، أكدتُ أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض، وضمان دفع الرواتب لكل الليبيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي”.