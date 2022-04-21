المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية ينفي الأنباء المتداولة بخصوص عزم رئيس الحكومة الدخول للعاصمة طرابلس باستخدام القوة

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فتحي باشاغا الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عزم رئيس الحكومة الدخول للعاصمة طرابلس باستخدام القوة، مجدداً تأكيده على أن الحكومة تتبع الإجراءات السلمية لضمان إتمام عملية التسليم والاستلام ومباشرة مهامها من طرابلس وفقا للقانون.

الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لقناة ليبيا الحدث تعرض لهجوم سيبراني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و تويتر ومحاولة لتشويش على تردد القناة، من خلال التتبع لموقع الهجوم الإلكتروني أتضح بان مركز الإختراق من داخل مدينة طرابلس.