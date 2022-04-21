لجنة الدفاع بالبرلمان: نحذر الدبيبة والأتراك من رد قاس حال جر البلاد للحرب

وصفت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عملية إقفال حقول النفط بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مبدية مباركتها لهذه الخطوة بعد قيام حكومة الدبيبة بإيقاف مرتبات وميزانية القوات المسلحة التي تحرس تلك الحقول والموانئ.

واتهمت لجنة الدفاع والأمن القومي حكومة الدبيبة بصرف أموال النفط على المليشيات بـ”شكل كبير لا يوصف”، مشيرة إلى أنها تاكدت من تحركات الدبيبة الأخيرة وتصريحاته المحضة على الحرب والاقتتال باتجاه الحقول النفطية، حسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن اللجنة.

وحذرت اللجنة ما وصفته بـ«الدبيبة ومليشياته» من محاولة جر البلاد إلى حرب وأن الرد سيكون قاسيا وسريعا وعلى الأتراك الذي اجتمع بهم لهذا الغرض، مطالبة تركيا بالنأي بنفسها وعدم الانجرار وراء دعوات الدبيبة وإلا سيكون الرد مؤلما على جنودها ومرتزقتها، حسب البيان.