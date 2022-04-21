تقرير أميركي: ليبيا خسرت قضية لصالح شركة قبرصية بقيمة ملايين اليوروهات

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع “جي دي سوبرا” الأميركي المعني بالقضايا الدولية الضوء على خلاف قضائي بين شركة ألبان قبرصية قابضة والدولة الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن قيام المحكمة الفيدرالية في ولاية نيويورك في الـ23 من مارس الماضي بتأكيد قرار التحكيم أمام محكمة غرفة التجارة الدولية بين شركة “أولين” القبرصية القابضة المحدودة للألبان ودولة ليبيا، بموجب معاهدة استثمار ثنائية.

وأضاف التقرير: إن التحكيم الأساسي لمحكمة غرفة التجارة الدولية شهد ادعاء “أولين” بشأن قيام الحكومة الليبية بإعاقة تشغيل مصنعها للألبان بالعاصمة طرابلس، ومن ثم مصادرته في نهاية المطاف، ما يمثل انتهاكًا لاتفاقية الاستثمار الثنائية بين ليبيا وقبرص.

وبحسب التقرير طالبت “أولين” بتعويض قدره 147 مليونًا و882 ألف دولار عن أضرار مزعومة تكبدتها نتيجة لذلك، مضيفًا أن يونيو من العام 2016 شهد إصدار محكمة غرفة التجارة الدولية قرارًا قضائيًا، فضلًا عن توصلها لخلاصة بشأن معاهدة الاستثمار الثنائي تضمنت اتفاقًا للتحكيم في النزاع.

وبينت المحكمة في حينها أن دعاوى “أولين” السابقة ضد ليبيا في المحكمة الليبية لم تمنع الشركة من الاحتجاج بشرط التحكيم، فيما تم عقد جلسة استماع إثباتية بشأن الأسس الموضوعية، فيما تم إصدار حكم نهائي بمنحها 18 مليونا و225 ألف يورو بصفة تعويض مع 773 ألفا أخرى كتكاليف للتحكيم.

وقضى الحكم بدفع مليونا و69 ألفًا و687 يورو للتكاليف والمصاريف القانونية العامة، بالإضافة إلى فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويًا من تاريخ الحكم النهائي فيما أشار التقرير إلى تقديم “أولين” التماسا بتأكيد الحكم النهائي في محكمة ولاية نيويورك، فيما قدمت ليبيا طلبًا لإلغاء الالتماس للمحكمة الفيدرالية.

وبين التقرير أن المحكمة نظرت بعمق أكبر في كل من دفاعات ليبيا تجاه إدعاءات “أولين” ورفضتها، فيما دققت في كل من الأسباب الـ7 التي تم تعدادها لرفض تأكيد قرار التحكيم بموجب الاتفاقية ووجدت أنه لم يتم استيفاء أي من هذه الأسباب، ونتيجة لذلك وافقت المحكمة على طلب “أولين” لتأكيد الحكم النهائي.

وأضاف التقرير: إن المحكمة رفضت بشكل منفصل طلب ليبيا برفض الالتماس على أسس غير مناسبة، ووجدت أن ليبيا أخفقت في الوفاء في تحمل عبئها في تحديد أي من العوامل التي من شأنها أن تدعم رفض الدعوى لصالح اختصاص قضائي أجنبي.

ترجمة المرصد – خاص

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